Erntedank in Neukirchen-Vluyn : Das „Dorfleben“ blüht wieder auf

Neukirchen-Vluyn Zum dritten Mal feiert Neukirchen sein „Dorfleben“ mit einem bunten Programm. Ortsbauernschaft und Landfrauen überreichten im neuen Gemeindehaus die traditionelle Erntekrone, die im Rathaus ihren Platz finden wird.

Dorfleben, so der eher schlichte Titel der Veranstaltung, präsentierte das Dorf Neukirchen in all seinen Facetten. Bereits zum dritten Mal zogen Heimat- und Verkehrsverein, die evangelische Kirchengemeinde, Kulturregion Niederrhein und das Stadtmarketing an einem Strang. Brauchtum, Kultur, Musik und Handwerk zeigten sich entlang der Hochstraße bis zur Dorfkirche oder luden in die Geschäfte ein. Die Dorfmasche bot Kaffee und Kuchen im Projektzimmer an. Der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen grillte an der Dorfkirche. Mit dabei auch der CVJM und die Künstlerin Antje Paselk. Im neuen Gemeindehaus überreichten nach einer Andacht Ortsbauernschaft und Landfrauen die traditionelle Erntekrone, die im Rathaus ihren Platz finden wird.