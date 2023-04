Stadtfest in Neukirchen-Vluyn Was der Vluyner Mai 2023 bietet

Nach drei Jahren kehrt der Vluyner Mai zurück zu seinem Stammtermin. 2020 und 2021 fiel er der Pandemie zum Opfer. 2022 wurde er am vierten Wochenende im Mai gefeiert, um das neue Wasserspiel auf dem Vluyner Platz vorzustellen zu können. 2023 wird das Stadtfest in der global nachhaltigen Kommune Neukirchen-Vluyn wieder am ersten Wochenende im Wonnemonat (6. und 7. Mai) gefeiert, dem „klassischen“ Termin bis 2019.