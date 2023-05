Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn Was der erste Markt der Möglichkeiten 2023 bietet

(RP) Der Markt der Möglichkeiten in Neukirchen startet in die Saison 2023. Am Donnerstag, 1. Juni finden sind die bunten Stände von Händlern und Ehrenämtlern von 14 bis 18 Uhr an der Hochstraße und am Denkmalplatz. Wieder steht Selbst- und Handgemachtes und Frisches aus der Region im Fokus. Die Läden entlang des Marktes laden zum Stöbern. Zum Motto „Sport, Gesundheit, Bewegung“ präsentieren sich unter anderem Vereine, Einrichtungen und Praxen.