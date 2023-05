Charity-Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn Das bietet das Rosenfest der Lions

Von der köstlichen Rosenbowle über Rosenmarmelade bis hin zu einer riesigen Auswahl an Beet-, Strauch- und Kletterrosen für den eigenen Garten oder die Terrasse: Am Samstag, 3. Juni, 11 bis 17 Uhr können sich die Besucher auf dem 18. Rosenfest des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein auf vielfältige Weise vom betörenden Duft und Geschmack der Königin der Blumen verzaubern lassen. Ausgewählte historische und englische Rosen in allen Variationen sowie die eigens gezüchtete Lions-Rose sollen den Tompshof in Neukirchen-Vluyn (Hochkamerstraße 115) zieren.