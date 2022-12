Gesundheit in Neukirchen-Vluyn Gezielte Therapie für kleine Patienten

Bereits seit August 1985 befindet sich das Therapiezentrum van Asperen an der Hochstraße 22 in Neukirchen und bieten dort ein umfangreiches Angebot aus den Bereichen Physiotherapie, Logopädie, Osteopathie, Ergotherapie und Gesundheitstraining. Direkt nebenan haben Joep und Mariette van Asperen ein weiteres Gebäude errichten lassen, in dem sich ein neues medizinischen Zentrum befindet. Hier haben die Praxen der Neurologen Ralph Berkenfeld und Petra Rudolph, der Gynäkologinnen Jutta Dörpinghaus und Anke Vogt sowie die Kieferorthopädie von Hanna Schiffer und Judith Strompen einen Standort mitten im Dorf Neukirchen gefunden. Zusätzlich zu den Praxen sind in dem Gebäude fünf hochwertige Mietwohnungen mit einer Größe von 75 bis 120 Quadratmetern entstanden. „Die Lage der vier Praxen ist für die Einwohnerinnen und Einwohner von Neukirchen-Vluyn ein großer Mehrwert“, so Mariette van Asperen. Die medizinische Versorgung sei durch den Einzug der Praxen langfristig gesichert.