Wiedereröffnung in Neukirchen-Vluyn : Dampfmühle im schicken Industriedesign

Michiel Aaldering zeigt die frisch renovierte Lounge des Hotels in Neukirchen-Vluyn. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die Pandemie mit wechselnden Hygienekonzepten hat dem Hotel Dampfmühle und Jule‘s Restaurant eine Zwangspause beschert. Familie Aaldering hat die Zeit zur Renovierung genutzt und freut sich nun wieder auf die Gäste.

Den Dornröschenschlaf beendet hat das Hotel Dampfmühle in Neukirchen. Pünktlich zum Saisonstart haben der Hotelbetrieb wie auch Jule‘s Restaurant geöffnet. Ruhig geworden war es in Coronazeiten um die Dampfmühle. „Wir konnten in der Zeit nicht planen. Die immer wieder aktualisierte Coronaschutzverordnung für die Gastronomie und den Hotelbetrieb war für uns eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Wir haben renoviert und uns auf Umbaumaßnahmen konzentriert. Insofern haben wir die Zeit gut genutzt“, sagt Michiel Aaldering (39) von der Geschäftsleitung. „Dazu haben wir das Glück, dass auch unser zwölfköpfiges Team mit uns zusammen durch diese Zeit gegangen ist.“

Die Bilanz kann sich sehen lassen. 49 Zimmer wurden komplett renoviert und erstrahlen nun in neuem Glanz. „Uns war es wichtig, die historische Optik des Hauses in den Räumen wieder aufzunehmen. Auch unsere Hotelfarbe Grün hat Einzug gehalten, die wir an unseren Standorten in Leipzig, Potsdam und Rees haben“, sagt Aaldering zur Innenausstattung. Die Hotelzimmer wurden mit Vinylböden ausgestattet. Grüne Sessel sorgen für Farbakzente. Zu den Hinguckern des Hotelzimmers gehört die Gestaltung des Bettkopfteils. Das Haldenhaus inmitten der grünen niederrheinischen Landschaft ist zu sehen und ergänzt das Farbkonzept perfekt.

Info Hotel Dampfmühle und Jule‘s Restaurant Adresse Das Hotel Dampfmühle liegt im Ortsteil Neukirchen, Krefelder Straße 9, Telefon 02845 93490. Das Hotel verfügt über 85 Zimmer. Der Bereich gliedert sich in 58 Doppelzimmer, 24 Appartements, eine Wellness-Suite, eine Suite, ein Einzelzimmer und eine Familiensuite. www.hotel-dampfmühle.de.



Restaurant Jule‘s Restaurant ist geöffnet von Dienstag bis Samstag, 17 bis 22 Uhr. Zu Ostern gelten folgende Öffnungszeiten: Am Ostersonntag ist geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 02845 9349349, www.jules-restaurant.de

„So wie der Eiffelturm als Wahrzeichen zu Paris gehört, ist es bei uns das Haldenhaus auf der Halde Norddeutschland. Ich finde, es passt. Die Gäste finden es ganz cool“, freut sich Aaldering. Die Geschichte der originären Dampfmühle nimmt 1872 mit dem Mahlen von Getreide ihren Anfang und endet mit der Schließung um 1960. Der Charme eines Industriegebäudes ist über die Jahre erhalten geblieben und passt ins 21. Jahrhundert. „Wir haben daher auch die Historie dieser Mauern in der Lobby aufgegriffen“, so Aaldering. Vor dem roten Backstein befinden sich Regale im Rostdesign. Historisches Bildmaterial erinnert an die Mühlengeschichte. Neben den Hotelzimmern verfügt das Haus über 24 Appartements mit eingebauter Küche, so dass Gäste völlig selbstständig bleiben können.

„Für Gäste, die beispielsweise sich beruflich für einige Wochen am Niederrhein aufhalten, bietet sich ein solches Appartement an“, sagt Aaldering. Ebenfalls verfügt das Haus über entsprechende Konferenzräume, die von Firmen für interne Schulungsmaßnahmen oder aber für eintägige Veranstaltungen mit Vortragsprogramm genutzt werden. „Wir haben ein breit aufgestelltes Kundenspektrum und Stammgäste, die uns die Treue in dieser, oft schwierigen Zeit gehalten haben“, so der Geschäftsführer. So haben sich bereits die ersten niederländischen Gäste zurückgemeldet, um mit der nahenden Frühjahressaison den Niederrhein zu erkunden.