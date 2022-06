Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Kirmes startet mit einer „Happy Hour“

Im Juni 2019 wurde zuletzt die Klompenkirmes mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet – seinerzeit durch Bürgermeister Harald Lenßen. Diese Ehre wird in diesem Jahr erstmals seinem Nachfolger Ralf Köpke zuteil. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Zwei Jahre lang musste die Vluyner Straßenkirmes coronabedingt pausieren. Nun ist es aber endlich wieder soweit: Vom 10. bis 13. Juni kehrt das bunte Leben zurück in den Ortskern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das viertägige Spektakel beginnt am Freitag, 10. Juni, um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Bereits zwei Stunden zuvor, ab 15 Uhr, besteht für Jung und Alt die Möglichkeit zu einem Bummel über die Kirmes. Bei teils vergünstigten Preisen findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr die „Happy Hour“ statt, in der die Schausteller eine Karussellfahrt oder einen Artikel zum Aktionspreis anbieten.

Bis einschließlich Montag, 13. Juni, wird sich der Vluyner Ortskern an diesem Wochenende wieder in einen bunten Kirmesplatz verwandeln. Auf die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher warten viele Höhepunkte: Traditionell sind die Stände mit Ballwurf, Pfeilwerfen und Verlosung. Bei den Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene sind in diesem Jahr dabei: der Grass Auto-Scooter, der Crazy Dancer, der Beach Jumper, die Schlittenfahrt sowie Kinderkarussells wie der Panamerican Kinderflieger, das Kinderkarrussel von Katy Bruch und der Kinderexpress von Karl Budek. Auch im gastronomischen Bereich bleiben keine Wünsche offen: die Stände bieten von Poffertjes über Churros bis zur klassischen Bratwurst für jeden Geschmack etwas.

Info Klompenball am Kirmes-Montag Brauchtum Der Vluyner Klompenball hat Tradition und pflegt das Brauchtum. Bereits im Jahr 1952 kürte Alfred Oswald den ersten Klompenkönig, der seither stets eine Kuhkette als Königswürde trägt.

Am Abschlusstag, Montag, 13. Juni, findet der traditionelle Klompenball mit dem Umzug der Klompenfreunde durch Vluyn statt, bevor die Frühlingskirmes dann am Abend endet.

Dass fröhliche Treiben in Neukirchen-Vluyn bringt auch einige Verkehrsbeschränkungen mit sich, darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. So müsse die Niederrheinallee ab Mittwoch, 8. Juni, 18 Uhr, bis Dienstag, 14. Juni, 15 Uhr, zwischen den Kreuzungen Trox und dem Vutzkreisel für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Anlieger hätten aber wie immer – soweit möglich – freie Zufahrt.

Wer in diesem Zeitraum zum Einkaufen nach Vluyn kommen möchte, hat die Möglichkeit, in den umliegenden Straßen und auf den Plätzen sein Auto abzustellen. Es werden im Gebiet verschiedene Umleitungen und Sackgassen ausgeschildert werden. Auch auf Haltverbote müsse man sich wegen der Straßenkirmes einstellen. So würden die Parkplätze an der Niederrheinallee, Pastoratstraße, Bruckhausfeld, und auf dem Leineweberplatz ab Mittwochabend (8. Juni) nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den Aufbau des Festzeltes ist der Platz am Museum bereits ab kommenden Dienstag, 7. Juni gesperrt.