Haushalt in Neukirchen-Vluyn : Lockdown reißt Loch in den Etat 2021

Für den Etat 2020 hatte Margit Ciesielski ursprünglich ein negatives Ergebnis von 2,7 Millionen Euro eingeplant. Jetzt geht man von 4,5 Millionen Euro aus.

Der Lockdown in der Coronapandemie hätte ein noch größeres Loch in den Etat 2020 gerissen, wenn am 1. Oktober 2020 nicht das Isolationsgesetz in Kraft getreten wäre.