Corona-Maßnahmen in Neukirchen-Vluyn : Regeln stoßen auf Akzeptanz bei den Bürgern

Bürgermeister Ralf Köpke Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Mit einem Statement an die Bürgerinnen und Bürger anlässlich der neuen Coronaschutzmaßnahmen ist Ralf Köpke am Montag in das Bürgermeisteramt gestartet.

„Der November beginnt in diesem Jahr unschön mit der Verschärfung der Pandemie. Die neuen Coronaschutzmaßnahmen sind umfassend und versetzen einen großen Teil des öffentlichen Lebens in den unfreiwilligen Winterschlaf“, so Köpke.

Es sei nicht immer nachvollziehbar, warum jenes schließen muss und anderes weiterhin möglich ist. „Auch, wenn nicht alle Einzelheiten der Maßnahmen immer 100 Prozent nachvollziehbar sind, sie sind doch in ihrer Gesamtheit notwendig, mit all ihren Nachteilen“, so Köpke. Dass zum Beispiel Restaurants und Cafés wieder schließen müssten, sei ein herber Schlag, auch für Neukirchen-Vluyn.

„Trotzdem und gerade deshalb möchte ich mich bei unseren Gastronomen bedanken: Sie haben in den letzten Wochen und Monaten die Coronaschutzmaßnahmen einwandfrei umgesetzt und auch die Sperrstunden, die zuletzt galten, vorbildlich eingehalten. Ich setze darauf, dass wir mit Akzeptanz wie dieser und unserer gemeinsamen Anstrengung auch die künftigen Herausforderungen der Pandemie bewältigen und Neukirchen-Vluyn sicher und gesund durch die Krise bringen“, so der Bürgermeister.

Die Stadt hatte am vergangenen Wochenende mit Blick auf dem bevorstehenden Teil-Lockdown und dem Halloween-Fest bereits im Vorfeld die Kontrollen in der Stadt ausgeweitet. „Das Ordnungsamt hatte nicht zu beanstanden, die Sperrstunde wurde eingehalten. Auch wenn die Freude über die geltenden Maßnahmen nicht groß ist, so herrscht doch eine große Akzeptanz“, berichtet Sabrina Daubenspeck von der Pressestelle der Stadt Neukirchen-Vluyn.

Da seit Montag die neue Coronaschutzverordnung in Kraft trete, würde man nun bei Kontrollen den Fokus auf den öffentlichen Raum legen.

Eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum gebe es in Neukirchen-vluyn nicht, so Daubenspeck. Allerdings bestehe auf dem gesamten Vluyner Platz freitags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr eine Maskenpflicht, da in diesem Zeitraum der Wochenmarkt statt findet. Auch hier werde man regelmäßig kontrollieren. Im gesamten Stadtgebiet sind aktuell fünf zweiköpfige Teams vom Ordnungsamt unterwegs, um die Einhaltung der Coronaschutzverordnung zu kontrollieren.