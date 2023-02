Konzert in Neukirchen-Vluyn Berühmter Bassbariton in der Dorfkirche

Das Collegium Vocale der Selbständigen Evangelisch Lutherischen Kirche (SELK) führt in der evangelischen Dorfkirche in Neukirchen die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf. Für das Konzert am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr konnte der musikalische Leiter, Hans-Hermann Buyken, diesmal den international bekannten Bassbariton Klaus Mertens gewinnen. „Klaus Mertens hat mehr als 200 CDs eingespielt, darunter das Gesamtwerk von Bach“, schwärmt Hans-Hermann Buyken. Der Landesmusikrat NRW, die Heinz Trox Stiftung und die Sparkasse am Niederrhein unterstützen das Konzert.