Premierenfieber in Neukirchen-Vluyn Chor probt für das Musical „Bethlehem“ von Dieter Falk

Er gibt noch weitere kleine Tipps, während er am Klavier steht oder für Einspieler vom Band sorgt. „Das macht ihr super“, ruft er in die Runde. Dass Falk die letzte Probe übernimmt, sorgt nochmals für einen gehörige Motivationsschub, ist sich Sabine Weiss vor der Probe sicher. Es geht nicht um eine einfache Probe, sondern um mehr, wie sie die Stimmung ihrer Gruppe einschätzt. Und recht sollte sie behalten, denn die Begeisterung ist nur ein Vorgeschmack auf das, was am 16. Dezember mit zwei Aufführungen das Publikum erwartet. „Das wird Gänsehaut pur. Das Erlebnis in solch einem großen Chor vor einem so großen Publikum zu singen, ist einfach unvergesslich“, sagen Daniela Sierok-Gaida und Eva Weiler.