Unterstützung für ehrenamtliche Arbeit CDU spendet Geld an Tafel in Neukirchen-Vluyn

Vor Kurzem hat die CDU in Neukirchen-Vluyn eine anonyme Spende an die Tafel in der Stadt abgegeben. Man habe zusammengelegt und wolle so die Arbeit der Tafel unbürokratisch mit einer privaten Spende unterstützen, heißt es von der Partei. „Die Tafel leistet tolle Arbeit und ergänzt die staatliche und städtische Unterstützung unproblematisch und effektiv“, sagte Albert Mallmann, Stadtverbandsvorsitzender der CDU Neukirchen-Vluyn.