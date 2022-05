Verkehrspolitik in Neukirchen-Vluyn : CDU-Fraktion kritisiert Park- und Markt-Regelung

Neukirchen-Vluyn Die Christdemokraten fordern, dass Vorhaben an der Mozartstraße und auf dem Grafschafter Platz noch einmal zu prüfen. Warum sie vor allem an Markttagen ein Verkehrs- und Park-Chaos im Dorf Neukirchen fürchten.

„Allerdings nicht freitags ab 5 Uhr. Dann muss die Fläche Grafschafter Platz für den Markt geräumt werden. Augenscheinlich sind schon Autos abgeschleppt worden“, berichtet er weiter. „Abgesehen davon, dass die meisten Anwohner schon donnerstags auf die Suche nach einer anderen Parkmöglichkeit für die Nacht gehen müssen, halten wir das für keine gute Lösung“, sagt Hans-Gerd Cremers, CDU-Ratsherr und Anwohner im Dorf Neukirchen. Die CDU möchte deshalb von der Verwaltung wissen, wo die Anwohner außerhalb dieser Zeiten parken sollen. „Wo können die Besucher des Marktes parken und wie kommen sie überhaupt zum Markt, wie sieht das Baustellenmarketing für die zwölf Monate plus x aus?“, fragt die Fraktion in einer Pressemitteilung und möchte erfahren, ob wechselnde Zufahrten geplant sind und wo der Markt seinen Platz findet, wenn der Grafschafter Platz umgebaut wird. „Es fehlt hier schlicht an Information, an Aufklärung“, so die CDU. Auch wenn es von der Mehrheit nicht gewollt sei, halte die CDU den Standort im Dorf mindestens für den Übergang für die beiden Bauphasen für sinnvoll. „Dies würde auch etwas Verlässlichkeit und Planbarkeit in die nächsten mindestens zwölf Monate bringen.“