Stadtentwicklung Neukirchen-Vluyn : Bürger sollen einbezogen werden

Archivbild: Vertragsunterzeichnung zur Kooperativen Baulandentwicklung des Neukirchener Rings im September 2021. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Der Stadtentwicklungsausschuss beschäftigt sich am Mittwoch mit der Entwicklung des Neukirchener Rings. Die CDU wünscht eine Bürgerversammlung bevor die Planvarianten für das weitere Verfahren festgelegt werden.

(RP) Die CDU-Fraktion regt für die Planungen im Bereich Neukirchener Ring eine öffentliche Informationsveranstaltung an. NRW Urban als Landesentwicklungsgesellschaft unterstützt die Stadt bei der Entwicklung und Vermarktung des Gebietes. Die Verträge zur Kooperativen Baulandentwicklung wurden im September 2021 unterschrieben.

Erste Überlegungen liegen jetzt auf dem Tisch. „Diese sind, insbesondere für den Ortsteil Neukirchen, prägend und müssen der Öffentlichkeit bekannt gemacht und diskutiert werden“, so Dirk Hollinderbäumer, Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss. Die CDU-Fraktion regt an, die Beschlüsse nicht bereits in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 16. November, zu fassen, sondern zunächst eine gesonderte Bürgerversammlung durchzuführen und erst danach die Planvarianten für das weitere Verfahren festzulegen.

Die vorgeschlagenen Szenarien, wie zum Beispiel zentrale Quartiersgaragen in Form von Parkhäusern, gemeinschaftliche Aufenthaltsflächen, die Bebauungsdichte, die verkehrliche Erschließung müssen nach Meinung der CDU tragfähig und anerkannt sein.

„Gerade die Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Neukirchen haben sich für diese zentrale Fläche über Jahrzehnte eigenen Gedanken und Vorstellungen gemacht, die wir nun natürlich in unsere Überlegungen einbeziehen sollten. Daher ist eine frühzeitige Einbindung an dieser Stelle enorm wichtig“, heißt es in einer Mitteilung. Gleiches fordert die CDU-Fraktion für das seit 2018 in der Entwicklung befindliche neue Stadtentwicklungskonzept 2040 für Neukirchen-Vluyn. Hier sollen die finalen Beratungen und Beschlussfassungen am 16. November und 14. Dezember erfolgen. Markus Meyer, CDU Sprecher im Stadtentwicklungsausschuss regt an, die letzte Fassung und die Konsequenzen für Neukirchen-Vluyn den Bürgerinnen und Bürger zunächst vorzustellen und die Entscheidung zu verschieben.

Die CDU begründet diese Forderung an die Verwaltung nicht nur damit, dass die Bürger hier selber mitarbeiten konnten und jetzt auch das Ergebnis möglichst breit präsentiert werden solle, sondern auch damit, dass die Folge für Neukirchen-Vluyn nachhaltig ist – nämlich die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für das gesamte Stadtgebiet. „Dieser Plan bildet die Grundlage für alle städtebaulichen Entwicklungen. Sämtliche Bebauungspläne, Sanierungsmaßnahmen, Investoren-planungen und so weiter werden durch diesen Plan – über deren Grundlage jetzt entschieden werden soll – tangiert. Dies ist quasi der Wegweiser für die nächsten Jahrzehnte“, heißt es weiter.