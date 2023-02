Politik in Neukirchen-Vluyn CDU fordert endlich Lösungen

Daher hat die Fraktion nun einen Antrag für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22. März gestellt. In den einschlägigen Konzepten und Aufgabenheften der Verwaltung seien diese Punkte durch Beschlüsse und Forderungen festgeschrieben, heißt es in der Begründung. Unter anderem die CDU-Fraktion habe dazu verschiedene Anträge beziehungsweise Prüfaufträge, zum Beispiel mit Blick auf die Änderung der Ausweisung der Gebiete entlang der L 474 im Ortsteil Rayen, die Einrichtung beziehungsweise Anbindung an den Radschnellweg bzw. Schaffung eines Radwegs entlang der L476 (von Niep bis Kamp-Lintfort) oder zur Verlängerung der B528, gestellt – darüber hinaus auch zur Anbindung an den RS 1.