Finanzielle Hilfe in Neukirchen-Vluyn Autohaus „Carpoint“ spendet für krebskranke Kinder

Mit der Spendenaktion setzt „Carpoint“ seine Hilfe in Krefeld fort: Das Autohaus hat seit 2020 regelmäßig an den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld gespendet, während der Pandemie sogar eine Summe in Höhe von 10.000 Euro. „Ein Vor-Ort-Besuch ist für uns wichtig, denn wir möchten die Menschen kennenlernen, die unsere Spenden so sorgsam verwalten und die kranken Kinder, die teilweise um ihr Leben kämpfen, wenigstens ein bisschen glücklich machen“, sagte Carpoint-Chef Eugen Maier. Stellvertretend für die kranken Kinder auf der Station nahm Förster die Spielzeugsammlung entgegen.