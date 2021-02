Einsatz in Neukirchen-Vluyn : Entlastung durch die Bundeswehr

Neukirchen-Vluyn Hauptfeldwebel Ralph Michalewski und Stabsgefreiter Marvin Jöhnk unterstützen bei den Corona-Schnelltests im Matthias-Jorissen-Haus.

Die Testrhythmen für Mitarbeiter, Angehörige und Besucher sind auch im Matthias-Jorissen-Haus in Neukirchen kontinuierlich kürzer geworden. Für Mitarbeitende bedeutet das wöchentlich, für Angehörige alle 48 Stunden und für Besucher einmalig einen Covid-19-Schnelltest über sich ergehen zu lassen. Für Einrichtungsleitung Dörthe Krüger war schnell klar, dass Tests in dieser Häufigkeit im Corona-Pflegealltag einen noch höheren Aufwand für die Pflegefachkräfte erfordern würden. Sie war daher sehr erleichtert, als Mitte Januar das Bundeskanzleramt die Unterstützung durch die Bundeswehr ankündigte. Unverzüglich stellte sie einen Antrag beim Krisenstab des Kreises Wesel und erhielt die Zusage, dass für drei Wochen zwei Soldaten der Bundeswehr als Test-Team zur Unterstützung eingesetzt werden.

Am 1. Februar trafen Hauptfeldwebel Ralph Michalewski und Stabsgefreiter Marvin Jöhnk in der Pflegeeinrichtung ein. Beide versehen ihren Dienst normalerweise in der Theodor-Körner-Kaserne im niedersächsischen Lüneburg. Hier am Niederrhein sind sie in der Jugendherberge in Xanten untergebracht. Die Soldaten waren gespannt, welche Erfahrungen sie bei diesem besonderen Einsatz der „zivilmilitärischen Amtshilfe“ sammeln würden. Nach einer Einweisung zu den Hygienemaßnahmen und zur Durchführung der Tests durch das Deutsche Rote Kreuz ging es sofort los.