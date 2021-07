Traditionell gehen alljährlich Buchspenden der Bürgerstiftung an die Kitas der Stadt. Hier: Übergabe der Bücherpakete durch Frank Neumann (rechts) von der Buchhandlung Giesen-Handick an den Vorsitzenden der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn, Kurt Best, im Februar 2020. Foto: Bürgerstiftung NV Foto: Bürgerstiftung NV