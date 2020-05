Ralf Köpke : Bürgermeisterkandidat auf Tour mit rotem Sofa

Neukirchen-Vluyn Beim Wahlkampf des unabhängigen Kandidaten Ralf Köpke und der SPD spielt eine Film- und Gesprächsreihe im Internet eine wichtige Rolle.

In nicht einmal vier Monaten sind Kommunal- und Bürgermeisterwahlen. Höchste Zeit, auf Stimmenfang zu gehen. Die SPD Neukirchen-Vluyn und der von ihr unterstützte Bürgermeisterkandidat Ralf Köpke sind in den Wahlkampf gestartet. Seit Anfang der Woche werden „Steckbriefe“ der Kandidaten verteilt. „Wenn es möglich ist, werden wir irgendwann auch an den Haustüren klingeln“, sagte am Mittwoch die SPD-Vorsitzende Elke Buttkereit. Aufgrund des derzeitigen Kontaktverbots werde es aber in weiten Teilen ein anderer Wahlkampf sein als sonst, die Rolle des Internets und der sozialen Medien sei groß. „Wir bauen auch darauf, dass unsere Kandidaten in den Bezirken bekannt und gut vernetzt sind“, sagte Buttkereit.