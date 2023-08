Hilfe für Wildtiere in Moers und Neukirchen-Vluyn „Was Sandra Swart leistet, ist großartig“

In der vergangenen Woche waren Vertreter des Veterinäramts bei Sandra Swart. Sie hätten ihre Wildtier-Auffangstation in Augeschein genommen und sie als Betreiberin eingehend befragt. „Danach hätte ich am liebsten alles bleiben lassen“, sagt die Tierfreundin. Nun solle sie Unterlagen und Belege einreichen, unter anderem zu ihrer „Sachkunde“, und nachträglich eine Genehmigung der Auffangstation beantragen. Unterlagen, die sie nach eigenen Angaben schon vor anderthalb Jahren nach Wesel geschickt hatte. „Aber damals interessierte sich anscheinend niemand dafür.“