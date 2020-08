Wahlkampf in Neukirchen-Vluyn : Bürgermeister Lenßen: Spaziergang durch das Niederberg-Quartier

Neukirchen-Vluyn Bürgermeister Harald Lenßen schlenderte mit Bürgern und Bürgerinnen durch Neukirchen-Vluyn. Zwischendurch gab es Gelegenheit, über bereits umgesetzte und geplante Projekte ins Gespräch zu kommen.

Informativ auch die Station im Mischgebietsstreifen direkt an der Niederrheinallee, in dem Wohnen und Gewerbe kombiniert sind. Für Kritik in der Bürgerschaft sorgt das Autohaus. Zu Unrecht, wie Lenßen ausführte. Dieses Mischgebiet ist durchzogen von weiteren Gewerbetreibenden, wie einer Bäckerei, Steuerberatung oder einer Pflegeeinrichtung mit Menschen mit demenzieller Erkrankung. Niederberg, so Lenßen, bleibe eine Erfolgsgeschichte. Rund 300 Wohnhauseinheiten und 150 Wohnungen seien entstanden. „Rund 1000 Menschen leben auf Niederberg“, so Lenßen. Die Kaufkraft sei gestiegen wie auch Steuereinnahmen und der prognostizierte demografische Wandel werde ausbleiben. „Wir sind auf dem Stand von rund 28.000 Einwohnern geblieben. Vor allem sind viele Kinder auf Niederberg zu Hause.“ Noch ist die Stadt nicht im Besitz der Grünanlagen mit Spielplätzen und Grünzügen, sondern wird sie nach der Abnahme etwa in drei Jahren von der RAG übernehmen. Kritik äußerten Gäste bezüglich der fast zu 80 Prozent versiegelten Schotter-Vorgärten. Lenßen: „Wir haben keine Satzung zur Gestaltung der Vorgärten.“