Neukirchen-Vluyn: Bürgermeister Harald Lenßen im Twitter-Interview : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Mein Name ist Harald Lenßen, 59 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Als Bankkaufmann habe ich 30 Jahre in der örtlichen Sparkasse gearbeitet, zuletzt als Leiter der Geschäftsstelle Vluyn. Seit 2009 bin ich Bürgermeister in Neukirchen-Vluyn.

Als Jugendlicher ist durch Gespräche in der Familie und mit Kommunalpolitikern mein Interesse geweckt worden, mich aktiv in der örtlichen Politik zu engagieren. Ich identifiziere mich seit damals mit den Grundeinstellungen und Wahlprogrammen der CDU.

Die nachhaltige Stadtentwicklung liegt mir besonders am Herzen. Dazu zählt die Umgestaltung von Niederberg in ein Kreativquartier, die Weiterentwicklung der Sportanlagen für Schulen und Vereine und der Ausbau unserer Straßen hin zu mehr Fahrradfreundlichkeit.

Mein Vorbild ist unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Weitsicht und Geduld sowie der Umgang mit den vielfältigen Problemen in Europa und in unserem Land sind bei ihr in den besten Händen. Zudem ist ihr geleistetes Arbeitspensum über einen so langen Zeitraum bemerkenswert.