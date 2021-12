Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn : Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau

Im September fuhr eine Delegation der Bürgerinitiative nach Essen, um gegen den geplanten Kiesabbau zu demonstrieren. Foto: Mitgestalten NV

Neukirchen-Vluyn Die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV ruft zur Teilnahme an einer Demonstration in Neukirchen-Vluyn am Samstag auf. Die genehmigte Veranstaltung läuft unter dem Motto „Mit uns ist kein Kies zu machen!“.

Es soll ein deutliches, aber auch adventlich stimmungsvolles Zeichen sein, das die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV am kommenden Samstag, 11. Dezember, ab 16 Uhr setzen will: Sie lädt zu einem Lichtermarsch ein, um gegen den „Kiesraubbau“ in Neukirchen-Vluyn zu protestieren. Das Ordnungsamt hat die Demonstration genehmigt. Sie läuft unter dem Motto „Mit uns ist kein Kies zu machen!“.

„Da wenige Tage später das Ruhrparlament über die Offenlegung des Regionalplans entscheidet, sollen die Scheinwerfer auf die Kies-Problematik am Niederrhein gerichtet werden, damit auch die Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet aufmerksam werden, bevor sie abstimmen“, so Nadia Riggio von der Bürgerinitiative.

Ziel der Protestaktion sei es zum einen ein Moratorium, um das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster abzuwarten. Hier hatten der Kreis Wesel sowie die Städte Neukirchen-Vluyn, Alpen, Rheinberg und Kamp-Lintfort auf der Basis eines Rechtsgutachtens Klage erhoben, weil die Bedarfsermittlung der Landesregierung demnach nicht sachgerecht war. Diese Berechnungen sind Grundlage der jetzt zur Diskussion stehenden Flächen. Zum anderen gehe es den Gegnerinnen und Gegnern des Kiesabbaus darum, das Ausräubern der Natur in den kommenden Jahren deutlich zu begrenzen sowie den Ausstieg aktiv anzugehen und die Alternativen schneller zu entwickeln. Mit Laternen, Lichterketten, Taschenlampen und allem, was sonst noch (elektronisch) leuchtet, soll ein kleiner Spaziergang vom Schulzentrum (Tersteegenstraße 85) aus durch das Neubaugebiet Niederberg führen. „Es darf gerne etwas lauter zu gehen, um der Kiesindustrie klar zu signalisieren, dass die betroffenen Städte eben keine Niedrigkonfliktgebiete sind – wie immer wieder von Vero, dem Verband der Bau- und Rohstoffindustrie, proklamiert“, heißt es in dem Aufruf der Bürgerinititative. „Ob Tröten, Schütteleier, Ratschen, Trommeln oder die eigene Stimme – auch hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.“ Um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern größtmöglichen Schutz zu gewähren, wird darum gebeten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und die weiteren AHA-Regeln einzuhalten. Einzuhalten ist auch die strikte Nutzung der ausgewiesenen Parkflächen.

Ihr Kommen haben bereits die dem Niederrheinappell angehörenden Bürgerinitiativen aus Alpen, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Budberg zugesagt. Beteiligen wollen sich auch die jungen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future. Weitere Vereine und Verbände ruft die Bürgerinitiative Mitgestalten-NV zur Teilnahme auf.