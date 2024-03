Bürgerschaftliches Engagement in Neukirchen-Vluyn Bündnis „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ startet

Das Bündnis „Aktiv für Demokratie und Toleranz in Neukirchen-Vluyn“ ist gestartet. 33 Interessenten nahmen an einem ersten Treffen am 8. März in der Awo-Begegnungsstätte Marie-Juchacz-Haus teil. Mittlerweile gebe es mehr als 40 Männer und Frauen, die an dem Bündnis mitwirken wollen, teilte Jochen Hochkamer, einer der Initiatoren mit. Es seien Arbeitsgruppen gebildet worden, „in denen neben dem Austausch und der Weitergabe von Informationen auch Aktionen geplant sind, Schulungen stattfinden sollen und der Start einer Vernetzung mit relevanten Gruppierungen angepackt werden soll“. Die Idee zum Bündnis entstand nach einer Demonstration für Demokratie und Toleranz in Neukirchen-Vluyn Ende Januar. Viele sei klar geworden: „Demonstrieren alleine reicht nicht, um die Demokratie zu verteidigen“, so Hochkamer. Wer sich für das lokale Bündnis interessiert, kann Infos per Mail an demokratienv@web.de abrufen.