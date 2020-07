Bündnis 90/Die Grünen Neukirchen-Vluyn : Grünen stellen Wahlprogramm vor

Neukirchen-Vluyn Bei der Ortsmitgliederversammlung der Partei Bündnis 90/Die Grünen Neukirchen-Vluyn im Vereinsheim des SuS Rayen wurden nicht nur neue Mitglieder begrüßt, sondern es wurde auch das Wahlprogramm für die neue Ratsperiode einstimmig verabschiedet.

„Unter dem Motto ‚Grün ist unser Wahlprogramm 2020 – 2025’ starten wir in den Wahlkampf, ausgehend von der Frage: Was erwartet die Bürger, wenn Sie uns wählen? “, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Ortsvereinsvorsitzenden Angelika von Speicher und Karin Behrendt-Bongert.

Für die kommende Ratsperiode setzen die Grünen acht Schwerpunkt: Klimaschutz first, Mobilität neu denken , Ein Zuhause für jeden, Natur- und Umweltschutz in der Stadt, Grün wirtschaften und arbeiten,Landwirtschaft mit Haltung, Zukunft ist auch digital und Stadt der 28.000 Chancen, so die Schlagworte. „Unser Ziel ist es, unseren Enkelkindern eine Welt zu hinterlassen, in der sie gut leben. Wir wollen eine Welt mitgestalten, in der die Menschen in Zukunft besser, gesünder und sorgloser leben als bisher. Diesen Weg möchten wir mit den Bürgerinnen und Bürger aus Neukirchen-Vluyn gemeinsam gehen“, so der Ortsverband. „Dafür stehen die Neukirchen-Vluyner Grünen und ihr Bürgermeisterkandidat Christian Pelikan. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen und uns für eine Grüne Stadt Neukirchen-Vluyn einsetzen.“