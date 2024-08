Eröffnungsfeier am 16. August Wie Vluyn zu seinem Bücherschrank kam

„Lesen stärkt die Seele“, soll Voltaire, ein französischer Philosoph und Schriftsteller, einmal gesagt haben. Hermann Hesse, bekannt geworden als Autor des Romans „Der Steppenwolf“, sagte einst: „Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seine Böden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.“ Ähnlich sehen das auch Hans Delihsen und Hermann Düsterbeck vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Vluyn sowie Brigitte Tenberg und Jürgen Meier vom Förderverein Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn. Sie haben am 14. August den neuen öffentlichen Bücherschrank vorgestellt, der seit einigen Tagen am Vluyner Platz steht. Es ist der Erste im Ortsteil Vluyn und insgesamt der Zweite in Neukirchen-Vluyn.