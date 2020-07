Feuerwehr-Einsatz in Neukirchen-Vluyn : Brand am Schulzentrum

neukirchen-vluyn Als die Feuerwehr eintraf, standen etwa 250 Qubikmeter Dämmwolle in Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt jetzt die Polizei.

Augenzeugen haben am späten Freitagabend am Schulzentrum einen Brand von Dämmmaterial bemerkt. Das teilte die Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn am Samstag auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand bis Mitternacht. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, standen etwa 250 Qubikmeter Dämmwolle in Flammen, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Da eine ausreichende Wasserversorgung nicht sichergestellt war, sei der Löschzug Vluyn nachalarmiert worden. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude habe man verhindert können. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei.