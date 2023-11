Auszeichnung für Handwerk in Neukirchen-Vluyn Biobäckerei Schomaker zum dritten Mal unter den besten Bäckern Deutschlands

Die Biobäckerei Schomaker von Inhaber Andreas Schomaker ist kürzlich bereits zum dritten Mal unter die 450 besten Bäcker in Deutschland gewählt wurden. Das schrieb Schomaker in einer Mail an unsere Redaktion. Ausgezeichnet wurde die Bäckerei in Neukirchen-Vluyn von dem Magazin „Der Feinschmecker“, das die besten Bäckereien Deutschlands auszeichnet.