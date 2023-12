Unterstützung aus Neukirchen-Vluyn für Westafrika Verein „Bildung für Togo“ blickt auf das Jahr 2023 zurück

Weiter heißt es: „Vor Ort haben wir uns viel Zeit genommen, sind durch die Klassen gegangen und haben geprüft, ob die uns anvertrauten Spenden an der richtigen Stelle angekommen sind. Wir haben die Kinder gezählt und festgestellt, ob Mädchen und Jungen in gleicher Zahl zum Unterricht geschickt werden. Wir haben das Inventar in den Unterrichtsräumen in Augenschein genommen. Im Anschluss an unsere Reise haben wir sechzig Tischbänke und neunzehn Lehrertische sowie neun Tafeln von einheimischen Handwerkern neu anfertigen und an die Schulen ausliefern lassen.“