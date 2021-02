Stadt Neukirchen-Vluyn sucht teilnehmende Unternehmen : Das NV-Berufsforum soll online stattfinden

Neukirchen-Vluyn Gesamtschule Niederberg, Julius-Stursberg-Gymnasium und die städtische Wirtschaftsförderung laden zum zweiten Berufsforum am 9. Juni 2021 ein

Das erste Berufsforum nach Art einer Hausmesse hat 2019 mit 45 Unternehmen stattgefunden. Schüler der weiterbildenden Schulen hatten sich dort über Ausbildungsplätze, Berufe, duales Studium und Praktika informiert. Nach dem erfolgreichen Auftakt planen die Initiatorinnen und Initiatoren nun die Fortführung dieser Veranstaltung. Coronabedingt wird das Forum jedoch ausschließlich digital stattfinden. Angedacht ist, am 9. Juni innerhalb eines Zeitraumes von ca. drei Stunden den Schülern per Videokonferenz zur Verfügung zu stehen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9. Zusätzlich wird eine digitale Infobroschüre erstellt, die alle Unternehmen und die Berufe in einem Kurzportrait vorstellt und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird. Interessierte Unternehmen werden gebeten, sich bis bis zum 28. Februar per E-Mail an sabine.wintjes@neukirchen-vluyn.de zu melden.