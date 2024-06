Austausch der Fernwärmeleitung in Neukirchen-Vluyn Bendschenweg muss noch einmal zur Sackgasse werden

Wie der Baustellenbeauftragte Markus de Zeeuw informierte, können Anlieger ihre Grundstücke jederzeit erreichen, Fußgänger und Radfahrer die Baustelle passieren. „Für den Autoverkehr und die Linienbusse haben wir – wie in den vorherigen Bauabschnitten – in beide Fahrtrichtungen erneut eine Umleitung über die Straße Niederberg, die Niederrheinallee und die Krefelder Straße eingerichtet“, sagt de Zeeuw, der um Verständnis für mögliche Behinderungen bittet. „Nach Abschluss der Arbeiten ist auch dieser Teil des Wärmenetzes für die Zukunft gerüstet, zudem sind weitere Kunden an das Wärmenetz angeschlossen.“