Neues Event für Neukirchen-Vluyn Vluyn bekommt ein Street-Food-Festival

„Street Food“, das schnelle, gute Essen, zubereitet in Trucks, die an keinen festen Standort gebunden sind, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und Streetfood-Festivals ziehen vielerorts Besucher in Scharen an. Im Jahr 2024 soll auch Vluyn ein solches Festival erhalten. Es soll zweimal, im Juni und September, jeweils an drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, stattfinden. Veranstalter ist die Firma „Food Dream“ aus Gelsenkirchen, mit der die Stadt zunächst probeweise zusammenarbeiten will.