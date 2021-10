Neukirchen-Vluyn : Ehrenamt beim „Markt der Möglichkeiten“

Neukirchen-Vluyn Am kommenden Donnerstag, 7. Oktober, lockt der „Markt der Möglichkeiten“ wieder nach Neukirchen. Im Oktober wird der Schwerpunkt auf das Thema „Ehrenamt“ gesetzt.

Immer donnerstags findet der Bauernmarkt in der Zeit von 14 bis 18 Uhr vor der Neukirchener Buchhandlung an der Andreas-Bräm-Straße statt und bietet ausschließlich landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der hiesigen Region an.