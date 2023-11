Einzelhandel in Neukirchen-Vluyn Die Teschners bleiben dem Standort treu

Verkauft wird im Laden auch der beliebte Adventskalender vom Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG), der meist schnell vergriffen ist. Beliebt ist das JSG-Postkartenset mit lokalen Motiven. Aktuell nehmen die Teschners an der zweiten Adventsaktion von Neukirchen-Vluyn teil. Den Start machten 2022 die örtlichen Geschäfte mit einem kleinen Kalenderprojekt und 24 Teilnehmern. Mit geändertem Konzept geht der Werbering nun in die zweite Runde. Verschiedene Geschäfte beteiligen sich mit zusätzlichen Aktionen in Neukirchen und Vluyn. Bei den Teschnern gibt es in der Woche vom 4. bis 9. Dezember Magnetic-Schmuck mit 20 Prozent Nachlass zu kaufen. Über die Jahre ist die Kundschaft gewachsen. Immer ist auch Zeit für einen Plausch nach Abgabe des Tippscheins. „Wir haben eine wirklich tolle Kundschaft und sind gut verwurzelt am Standort, an dem wir noch lange bleiben wollen“, so die Ladeninhaberin.