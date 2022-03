Baugebiet in Neukirchen-Vluyn : Neues Wohnquartier: Auf dem Jahnplatz geht es voran

Neukirchen-Vluyn Das Bauprojekt Jahnplatz an der Sittermannstraße im Ortsteil Vluyn ist gestartet. Aktuell wird die rund 38 000 Quadratmeter große Fläche für den nächsten Schritt, die Erstellung der Baustraßen, vorbereitet.

Die benötigten Baucontainer stehen in Höhe der Sittermannstraße. Insgesamt 38.000 Quadratmeter Fläche gehen nun in die nächste Phase der Erschließung. Die Vorarbeiten zur Einrichtung der Baustraße haben begonnen. Über die Vermarktung der Grundstücke meldet Ulrich Welke, Geschäftsführer CCC-Immogrund: „Wir sind ausverkauft. Wir haben zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit der Vermarktung der Fläche begonnen.“

55 Grundstücke unterschiedlicher Größe für den Bau von individuellen Wohnhäusern seien verkauft. Zusätzlich entstehen auf der Großfläche hinter der Antonius-Schule und dem Antonius-Kindergarten vier mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser. Zuständig ist für diese Projektphase der Investor, die Dreigrund Developement GmbH. „Wir werden nach den vorliegenden Plänen die Entstehung eines sehr schönen Wohnquartiers erleben“, sagt dazu Torsten Velhorst. Nach den Abrissarbeiten, der Erstellung der Baustraßen geht es dann an die Verlegung der Kanäle. „Wir haben dann Baureife und rechnen mit dem Baubeginn im Spätsommer“, so Velhorst.

„Wir bewegen uns aber in einer ganz normalen Phase der Planung und sind daran interessiert, so schnell wie möglich loslegen zu können. Das ist meine Triebfeder“, so Torsten Velhorst. Dass so mancher Häuslebauer bereits sehnsüchtig auf den Baubeginn wartet, sei nur zu verständlich. Im Zuge der Vorbereitung für den Baustellenverkehr wurde bereits im November 2021 mit den zuständigen Stellen und der Stadtverwaltung eine Regelung für die An- und Abfahrt des Baustellenverkehrs getroffen. Sie gilt noch bis zum 15. April und dient der Verkehrssicherheit wie auch dem Lärmschutz der Anwohnerinnen und Anwohner.