Verkehr in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt Bauarbeiten auf Hochkamerstraße beginnen am 24. Juni

Ein Großteil der Arbeiten und insbesondere die Arbeiten in der Ortslage Hochkamer werden in den Sommerferien erfolgen, um die Belastung für alle Betroffenen zu minimieren. Die Baufirma ist in enger Abstimmung mit den Anliegern in der Ortsdurchfahrt Hochkamer und informiert diese gezielt. Die Straffung der Abläufe soll zu einer besonders kurzen Bauzeit in diesem Abschnitt führen. Die gesamte Baumaßnahme soll planmäßig Anfang August fertiggestellt sein.