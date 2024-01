Neubesetzung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn Bastian Gehrmann ist neuer Klimaschutzanpassungsmanager

So wird sich Gehrmann in erster Linie der Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für die Stadt Neukirchen-Vluyn widmen. Darin geht es um die Identifizierung von Bereichen, in denen die Stadt besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Anhand dieser ausgemachten Bereiche, in denen Extremwetterereignisse wie beispielsweise Hitze oder Starkregen besonders problematisch sind, werden Maßnahmen erarbeitet, die zur Abschwächung der möglichen Folgen führen. Zudem ist die Vernetzung von verschiedenen Akteuren, die vom Klimawandel betroffen sind, sowie die gemeinsame Lösungsfindung eine der Aufgaben des neuen Klimaanpassungsmanagers.