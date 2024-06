Vorsorge fürs Alter in Neukirchen-Vluyn Awo-Vortrag zu Betreuung und Vollmachten am 18. Juni

Im Leben laufen Dinge oft anders, als sie geplant sind. So kann es im Fall einer schweren Krankheit oder einer seelischen Krise vorkommen, dass man plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen ist. Doch wer hat in solchen Fällen die rechtliche Befugnis, in Vertretung Dokumente zu unterschreiben oder Rechnungen zu begleichen? Und wer darf Entscheidungen treffen, die die Gesundheit, das Vermögen, den Wohnort oder die Lebensqualität betreffen?