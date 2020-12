Stiftung schüttet 180.000 Euro aus : Warmer Awo-Geldsegen für soziale Projekte

Neukirchen-Vluyn Die Gemeinschaftsstiftung der Arbeiterwohlfahrt hat in diesem Jahr insgesamt 180 000 Euro ausgeschüttet. Damit gingen 30 konkrete Projekte links- wie rechtsrheinisch an den Start.

Für Jochen Gottke, Vorstandvorsitzender der Awo-Gemeinschaftsstiftung, und Bernhard Uppenkamp, stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender, sorgt die Ausschüttung von 180.000 Euro für ein richtig gutes Gefühl. „Unterstützung, das ist unsere Aufgabe. Dabei investieren wir nicht in Geld, sondern in Sozialeinrichtungen überall dort, wo die Awo zuhause ist“, so Bernhard Uppenkamp. In Dinslaken ist es beispielsweise die Wohngemeinschaft Hülsemannshof, einer städtischen Immobilie. Fünf Einzelzimmer stehen Wohnungslosen auf ihrem Weg zurück in die eigenen vier Wände zur Verfügung. 5000 Euro gab es für Renovierungsarbeiten von Bade- und Bewohnerzimmern. Maria Grafe und Carsten Weyand erläuterten ihr Awo-Projekt. Im Wert von 34.000 Euro erhielt der Awo-Ortsverein Neukirchen-Vluyn eine professionelle Küche in der ehrenamtlich geführten Begegnungsstätte. 20.000 Euro finanzierte die Awo-Stiftung. Die Profiküche ist der ganze Stolz von Küchenchefin Monika Kampa und Karin Böhm, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende. „Unsere alte Küche war eher ein Behelf, klein und zusammengewürfelt. Jetzt haben wir richtig Platz“, so die beiden Ehrenamtlerinnen.