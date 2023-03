Awo Neukirchen-Vluyn Ortsverein als „Brutstätte neuer Ideen“

Als die Awo-Mitglieder jetzt unter der Versammlungsleitung von Regina Nolden vom Awo-Kreisverband im Neukirchen-Vluyner Marie-Juchacz-Haus tagten, standen unter anderem die Bilanz der vergangengen Jahre und die Wahl des Vorstandes für die nächsten vier Jahre auf der Tagesordnung. Der Ortsverein ist noch ein wenig durch aktuelle Corona-Ausfälle gebeutelt, dennoch kamen rund 50 Mitglieder ins Vereinsheim und folgten aufmerksam dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Jochen Gottke. In der abgelaufenen Amtszeit seit 2019 habe der Ortsverein mit Ausnahme der vom Ordnungsamt verfügten halbjährigen Schließung auch während der Pandemiezeit Angebote an Senioren und Mitglieder bereithalten können – auch wenn teilweise nur zwölf Besucherinnen und Besucher in der Einrichtung erlaubt waren. Parallel wurde außerdem über sechs „Konzerte auf Rädern“ auf dem benachbarten Awo-Wohnanlagen-Parkplatz oder mit Brief- und Präsent-Aktionen Kontakt zu den Mitgliedern gehalten.