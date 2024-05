Informationsaustausch in Neukirchen-Vluyn Awo-Reise nach Namibia war ein voller Erfolg

Der für alle Besucher ansonsten kostenfrei „Reiseabend“ brachte über eine zusätzlich aufgestellte Spendenbox rund 400 Euro an Hilfsgeldern ein. Zusammen mit den vorherigen Privatspenden seien es nun rund 800 Euro. „Und“, so die beiden Namibia-Fans weiter, „die erste Hälfte des Zieles also erreicht. Vielleicht finden sich noch prominente Menschen in unserer Stadt, die mit weiterer Hilfe eine Aufstockung bis auf diese zweite Hälfte und damit eine gute Aktion ermöglichen.“