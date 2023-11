Am 8. Dezember in der Neukirchen-Vluyner Kulturhalle Awo-Ortsverein lädt zur Weihnachtsfeier ein

Am Freitag, 8. Dezember, lädt der Awo-Ortsverein Neukirchen-Vluyn um 15 Uhr wieder zur großen Weihnachtsfeier ein. „Nach 25 Jahren Abwesenheit in der guten Stube der Stadt und nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr mit über 120 Besuchern trauen wir uns in diesem Jahr wieder in diesen großen Saal der Kulturhalle“, sagt Vorsitzender Jochen Gottke.