Awo Neukirchen-Vluyn : „Der soziale Kontak hat sehr gefehlt“

Neukirchen-Vluyn Der Awo Ortsverein nimmt nach der Corona-Zwangspause ab sofort das Seniorenprogramm wieder auf. Im Oktober folgt der Umzug in die neuen Räume auf der Max-von-Schenkendorfstraße.

In den Monaten August und September stehen der kleine und der große Saal im derzeit von der Awo noch genutzten St. Michaels-Pfarrheim für insgesamt 28 Personen zur Verfügung. Gestemmt wird das Programm von einem 12-köpfigen Ehrenamtsteam. „Bis auf wenige Ausnahmen können wir nahezu unsere komplettes Wochenprogramm wieder anbieten“, so Gottke.

Zu den Ausnahmen gehört zum Beispiel der Spielnachmittag am Mittwoch. Und auch der beliebte Skatclub musste am frühen Montagabend noch kurzfristig wegen Hygienebedenken seitens der Kirchengemeinschaft abgesagt werden. „Die Enttäuschung der Skatspieler war natürlich groß, als sie vor verschlossener Tür standen. Hier arbeiten wir aktuell noch an einer Lösung, damit hoffentlich bald auch dieses Angebot wieder statt finden kann“, hofft Gottke.

Anfang Oktober soll dann der Umzug in die neuen Räumlichkeiten auf der Max-von-Schenkendorfstr. 9 erfolgen. Derzeit finden letzte Arbeiten statt, Ende September soll die Küche eingebaut werden. Etwa 1,2 Millionen Euro hat die Awo in den neuen Standort investiert. In dem modernen Kombibau entsteht neben der neuen Begegnungsstätte auch eine Tagespflege des Awo-Kreisverbandes auf 260 Quadratmetern. 14 Seniorinnen und Senioren finden hier montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr einen strukturierten Tagesablauf mit drei Mahlzeiten und entsprechenden Aktivitäten für den Tag. Die Plätze seien bereits gut nachgefragt, so Göttke.