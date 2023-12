Ortsverein in Neukirchen-Vluyn Awo-Mitglieder wurden bei einer Weihnachtsfeier für ihre Treue geehrt

Auch Gabi Wempe, die vor 25 Jahren als Mitglied in die Awo eintrat, wurde geehrt. Sie kam über das berufliche Engagement im Ortsvereinsbüro zur Awo. „Schnell wurde sie von der Awo-Arbeit begeistert und hat sich neben dem Beruf auch über zwei Jahrzehnte ehrenamtlich in der Begegnungsstätten-Arbeit aktiv an der Awo-Arbeit beteiligt“, betonte Gottke. Wempe war es auch, die im Anschluss an die Ehrungen eine besondere Weihnachtsgeschichte vortrug. Gegen 17 Uhr endete die Weihnachtsfeier, die bei den Gästen gut ankam, wie Gottke in einer Mail an unsere Redaktion schrieb.