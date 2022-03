Solidarität in Neukirchen-Vluyn : Ein Herz für die Ukraine

Jochen Gottke, Olga Weinknecht, Berhard Riekemann, Susanne Lindemann und Ibrahim Yetim bewerben die Kreisverbands-Kampangne. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Neukirchen-Vluyn Die Awo plant eine Solidaritätsveranstaltung am 25. März in der Viva Eventhalle in Neukirchen-Vluyn. Die öffentliche Veranstaltung gilt als Ersatz für das ursprünglich geplante Betriebsfest.