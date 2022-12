Awo Neukirchen-Vluyn Warum Stadtgesellschaft nur mit Solidarität und Ehrenamt funktioniert

Auch Bürgermeister und Awo-Mitglied Ralf Köpke zählte zu den Gästen. „Ein Grundsatz der Awo ist die Solidarität“, sagte er. „Die Solidarität beweist die Awo bei den Flüchtlingen aus der Ukraine. Unsere Stadtgesellschaft funktioniert nur mit Solidarität und Ehrenamt.“ Er zählte die Aktivitäten des Ortsvereins auf, zu denen auch Englischkurse, Fitnesskurse und Gymnastikangebote gehörten, neben Treffen, Tagesfahrten und jahreszeitlichen Feiern. „25 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich“, berichtete Jochen Gottke. „Im Schnitt besuchen 180 Personen pro Woche die Angebote. Beim Marktfrühstück sind es alle zwei Wochen 20 bis 30.“ Zu den nächsten beiden Marktfrühstücken lädt die Awo am Mittwoch, 21. Dezember, und am 4. Januar ein, jeweils ab 9 Uhr in die Begegnungsstätte im Maria-Juchacz-Haus an der Max-von-Schenkendorf-Straße. Denn schließlich macht der Awo-Ortsverein keinen Urlaub, auch nicht während der Weihnachtsferien, wie der Vorsitzende schmunzelnd betonte.