Im Neukirchen-Vluyner Marie-Juchacz-Haus Awo Kreis Wesel bietet Infoveranstaltung zu Pflegethemen an

Die Awo des Kreisverbandes Wesel bietet in diesem Jahr einmal monatlich eine Informationsveranstaltung zu allen möglichen Pflegethemen an. Im Juni und Juli finden diese allerdings nicht, wie gewohnt, im Café Wohnzimmer an der Uerdinger Straße in Moers statt, sondern in der Awo-Begegnungsstätte Marie-Juchacz-Haus, Max-von Schenkendorf Straße 9, Neukirchen-Vluyn.