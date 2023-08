Neukirchener Berufskolleg Coach begleitet angehende Erzieherinnen

Zum neuen Ausbildungsjahr begrüßte Schulleiterin Petra Richter 50 neue Studierende in der Aula des Neukirchener Berufskollegs. In den kommenden drei Jahren werden die angehenden Erzieherinnen und Erzieher dort ihre „Praxisintegrierte Ausbildung“ (PIA) absolvieren. In der Begrüßungsfeier war eine sehr persönliche Atmosphäre spürbar: Alle Neuen wurden namentlich aufgerufen, mit Applaus auf die Bühne gebeten und von ihren Klassenlehrerinnen willkommen geheißen.