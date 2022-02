Widerstand in Neukirchen-Vluyn : Neues Aktionsbündnis gegen Kiesabbau

Widerstand in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Alexandra und Roland Nolte stellen das neue Aktionsbündnis #daspinkekreuz vor. Es soll eine überregionale Plattform gegen den unverhältnismäßigen Kiesabbau werden. Die sonntägliche Mahnwache bleibt bestehen.

Seit Oktober 2021 ist der Hof von Familie Nolte das Zentrum der sonntäglichen Mahnwachen gegen den Kiesabbau und Keimzelle vieler kreativer Aktionsideen, die mittlerweile immer größere Teile von Neukirchen-Vluyn pink erstrahlen lassen. Jetzt wollen Alexandra und Roland Nolte zusammen mit vielen Unterstützern größer denken und als Aktionsbündnis „Das pinke Kreuz“ (#daspinkekreuz) eine überparteiliche und überregionale Plattform für Unternehmen, Vereine und Privatpersonen bieten, um gemeinsam ein Zeichen gegen den Abbau von Kies und Sand in seiner aktuellen Form zu setzten. Gleichzeitig löse sich Noltanien aus der örtlich tätigen Bürgerinitiative Mitgestalten-NV, heißt es in einer Mitteilung der Noltes.

Kurzfristig verfolge „Das pinke Kreuz“ weiterhin das Ziel, die Felder in Neukirchen-Vluyn vor dem Kiesabbau zu bewahren. Dazu unterstütze das Aktionsbündnis Interessenten bei den Einsprüchen, die bis spätestens zum 29. April beim Regionalverband Rhein Ruhr (RVR) eingehen müssen. „Doch es geht um sehr viel mehr,“ betont Roland Nolte. Der 40-Jährige wohnt mit seiner Frau Alexandra (43) und vier Kindern seit gut sechs Jahren auf dem Hof „Noltanien“ inmitten der vom Abbau bedrohten Flächen. Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg haben dieselben Probleme, so Roland Nolte. Der Niederrhein leide insgesamt unter dem Kiesabbau. „Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Regionen, die vom bislang ungeregelten oder maßlosen, profitorientierten Abbau von Rohstoffen betroffen sind, der die Heimat und Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen zerstört.“

Mahnwache Auch am kommenden Sonntag, 13. Februar, findet wieder um 15 Uhr die Mahnwache auf dem Hof der Familie Nolte statt. Hier erhalten Interessierte auch Unterstützung bei der Formulierung der Einsprüche

„Noltanien bleibt Noltanien, agiert lokal und ist in erster Linie ihr Hof und Zuhause der Familie. Wir veranstalten hier auch zukünftig unsere Mahnwachen – immer sonntags um 15 Uhr“, erklärt Alexandra Nolte. „Unsere Pinkies und die pinken Kreuze sind weiterhin die Kernmarken des lokalen Widerstandes, die eng mit uns und unserem Hof verbunden sind. Aber es braucht mehr!“

Damit sich Unternehmen, Vereine und Privatpersonen mit der überörtlichen Idee – unabhängig von einem einzelnen Bauernhof in Neukirchen-Vluyn – identifizieren und solidarisieren können, sei Noltanien ab sofort Teil des Aktionsbündnisses „Das pinke Kreuz“. Zahlreiche Anfragen für gemeinsame Aktionen und Events würden bereits von einem großen Interesse weit über die Grenzen Neukirchen-Vluyns hinaus zeugen. Den Anfang machte Britta Kox von „Alle Dörfer bleiben“ mit einer gemeinsamen Solidaritätsbekundung der Braunkohlegegner.

Roland Nolte: „Wir prüfen derzeit weitere Ideen und deren Umsetzbarkeit. Wenn es so weit ist, werden wir diese öffentlich kommunizieren.“ Bis dahin will das Aktionsbündnis im überparteilichen und sachlichen Dialog mit allen, die gesprächsbereit sind, bleiben und in diversen Gesprächen mit der Politik und mit Experten weitere Argumente sammeln, die die formulierten Forderungen unterstützen.