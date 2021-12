Global Nachhaltige Kommune : Ehrung im Finale zum Nachhaltigkeitspreis

Neukirchen-Vluyn Erneut stand Neukirchen-Vluyn mit acht weiteren Kommunen im Finale der Kategorie „Stadt mittlerer Größe“. Auch wenn es letztlich nicht zum Sieg reichte, sieht Bürgermeister Ralf Köpke die Stadt auf einem guten Weg.

Bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2022 am vergangenen Freitag, 3. Dezember, in Düsseldorf wurde die Stadt Neukirchen-Vluyn als Finalist in der Kategorie „Stadt mittlerer Größe“ geehrt. Neukirchen-Vluyn war bereits zum zweiten Mal unter den Finalisten des Preises, der in drei Rubriken vergeben wird. Gewinner wurden die drei Städte Stuttgart, Geestland und Fuchstal, sie erhalten jeweils 20.000 Euro zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten.